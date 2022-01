UPSR Patricks Favoriten T1

Handelsidee

Mein privates Depot besteht aus zwei Teilen:



- T1: Direkte Investitionen in Aktien und Zertifikate bzw. ETFs

- T2: Indirekte Investitionen über Wikifolio-Zertifikate



Dieses Portfolio spiegelt 1:1 mein persönliches Depot bei der Hausbank wider, lediglich ohne Wikifolio-Zertifikate (diese sollen in meinem anderen Portfolio T2 gelistet werden).



Es soll versucht werden, das Portfolio jederzeit aktuell zu halten. Für eine Live Ansicht besucht mein öffentliches getquin-Profil (Link in Bio). Durch den automatischen Kontoabgleich findet ihr dort immer den aktuellen Stand der Dinge.



Es sollen hauptsächlich Aktien solcher Unternehmen gehandelt werden, die neben einem nachvollziehbaren wachstumsorientierten Geschäftsmodell auch ökologische Aspekte in den Mittelpunkt stellen.



Zu einem geringen Teil sollen Werte von Firmen mit aufgenommen werden, die möglicherweise keinen hohen Gewinn erzielen aber die ich dennoch aus Überzeugung unterstützen möchte.



Hinsichtlich investierter Branchen soll keine Festlegung erfolgen.



Neben Aktien sollen sehr vereinzelt auch ETFs gehandelt werden, insbesondere um in den Genuss von Kryptos zu kommen.



Bei der Auswahl hole ich mir meine Ideen aus einschlägigen Fachzeitschriften. Aus deren Empfehlungen, die charttechnisch offensichtlich Potenzial bieten, suche ich mir jene heraus, die zu meinem Grundgedanken der Handelsidee passen.



Es soll versucht werden monatlich zu handeln, wobei einmal gekaufte Werte üblicherweise dauerhaft gehalten werden sollen. Nennenswerte Positionen sollen neben der starken Diversifikation zusätzlich durch automatischen Stop Loss nach unten abgesichert werden. mehr anzeigen