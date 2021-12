UPSR Allrounder

Handelsidee

In diesem sehr breit gefächerten Portfolio sollen hauptsächlich Aktien solcher Unternehmen gehandelt werden, die neben einem nachvollziehbaren wachstumsorientierten Geschäftsmodell auch ökologische Aspekte in den Mittelpunkt stellen.



Zu einem geringen Teil sollen Werte von Firmen mit aufgenommen werden, die möglicherweise keinen hohen Gewinn erzielen aber die ich dennoch aus Überzeugung unterstützen möchte.



Hinsichtlich investierter Branchen soll keine Festlegung erfolgen.



Aufgrund meiner über 20jährigen Berufserfahrung im professionellen IT Umfeld und damit verbundenen tiefen Einblicken in die Materie werden es meistens Tech Werte von Unternehmen sein mit denen ich zusammengearbeitet habe. Denn das Geschäftsmodell zu verstehen und zu versuchen abzuschätzen wie der Markt auf politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Ereignisse reagieren wird, hat für mich einen höheren Stellenwert als Kennzahlen.



Neben Aktien sollen sehr vereinzelt auch ETFs gehandelt werden, insbesondere um in den Genuss von Kryptos zu kommen.



Es sollen regelmäßig sehr viele Werte (alleine über 100 verschiedene Aktientitel) in diesem Portfolio verwaltet werden. Es zielt mehr auf langfristigen Werterhalt und Wertaufbau ab als auf kurzfristige Rendite. Es soll eine deutliche Gewichtung der Anteile innerhalb des Portfolios zugunsten jener Werte erfolgen, die aktuell am aussichtsreichsten erscheinen.



Bei der Auswahl hole ich mir meine Ideen aus einschlägigen Fachzeitschriften. Aus deren Empfehlungen, die charttechnisch offensichtlich Potenzial bieten, suche ich mir jene heraus, die zu meinem Grundgedanken der Handelsidee passen.



Es soll versucht werden wöchentlich zu handeln, wobei einmal gekaufte Werte üblicherweise mindestens sechs bis zwölf Monate oder länger gehalten werden sollen. Nennenswerte Positionen sollen neben der starken Diversifikation zusätzlich durch automatischen Stop Loss nach unten abgesichert werden. mehr anzeigen