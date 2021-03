Value Stockpicking Top20

Handelsidee

Dieses Wikifolio wird nahezu ausschließlich durch einen regelbasierten, quantitativen Ansatz gesteuert. Emotionale bzw. qualitative Beurteilungen fließen bis auf eine Ausnahme nicht in die Investmententscheidung ein. Eine genaue Allokation nach Branchen und Ländern findet nicht statt.

Mithilfe eines Aktienscreeners werden 20 Aktien identifiziert und dann gleichgewichtet in das Wikifolio gelegt. Einmal im Jahr (Ende März/Anfang April) findet ein Rebalancing statt. Weitere Informationen zum benutzen Aktienscreener findet ihr auf Aktienfinder.net.



-Aktienauswahl-

Es sollen 20 Einzelaktien identifiziert werden, die in der Vergangenheit ein hohes und stabiles Gewinn-, Umsatz,- und Dividendenwachstum aufweisen und dieses laut Prognosen auch in der Zukunft fortsetzen werden. Eine starke Überbewertung darf zum Kaufzeitpunkt nicht vorhanden sein.

Alle Entscheidungskriterien können der Übersicht unten entnommen werden. Nachdem die Kriterien in den Aktienscreener eingespielt worden sind, wird ein Ranking gebildet. Die 20 Aktien mit der höchsten Punktzahl im Ranking werden in das Wikifolio aufgenommen. Sollten durch die Regions- oder Branchenrestriktionen Aktien aus den ersten 20 Rankingplätzen blockiert werden, rücken die Aktientitel vom Platz 21 usw. auf.



-Entscheidungskriterien-

Gewinnstabilität: >0,9

Zuwachs Gewinn 5 Jahre: >15%

Stabilität Cashflow: >0,9

Zuwachs Cashflow 5 Jahre: >15%

Stabilität des Umsatzes: >0,8

Zuwachs Umsatz 5 Jahre: >15%

Operative Marge: >10%

Dividendenrendite: >1%

Zuwachs Dividende 5 Jahre: >10%

Stabilität Dividende: >0,9

Erwarteter Kursgewinn: >30%

Max. Überbewertung: <1%

Max. Schuldenquote: <60%

Max Schuldentilgung Jahre: <20



-Sonstige Regeln-

Jährliches Rebalancing: Ende März/Anfang April

Anteil Asien: max. 25% vom Wikifolio

Branchengewichtung: max. 15% pro Branche

Marktkapitalisierung je Aktientitel: mind. 0,5 Mrd. € bzw. $

Ob eine Aktie unterbewertet bzw. fair bewertet ist, wird im Zweifelsfall durch den Portfoliomanager entschieden mehr anzeigen