Vescor Investment Daily

Handelsidee

Jeden Tag wird der Markt beobachtet. Das Ziel des Wikifolios besteht darin jeden Tag sichere Gewinne einzufahren. Es werden keine Knockouts gehandelt.

Die Verteilung der Käufe erfolgt so das notfalls immer nachgekauft werden kann um ein Minus in ein Plus umzuwandeln.



Daily Traiding ist das Motto

