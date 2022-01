Handelsidee

Das Zebra ist in aller Munde. Das "sowohl" und das "als auch" gilt nicht nur für Startups, sondern auch für etablierte Firmen.



Unternehmen müssen "sowohl" profitabel arbeiten, Märkte bedienen und Erträge generieren. Sie müssen "aber auch" so arbeiten, dass sie für die zukünftigen Generationen eine geordnete Welt hinterlassen und nicht Probleme schaffen, die erst unsere Enkel bereuen werden.



Dieses wikifolio wird versuchen, mit verschiedensten Anlageprodukten (vor allem Aktien, aber auch allen anderen Arten von handelbaren Wertpapieren) eine auf relativ wenig Titel konzentrierte Veranlagung abzubilden. Die Titel sollen so gewählt werden, dass ich mich als Anleger und als langfristig denkender Bewohner dieser Erde wohl fühle, ohne mich von den täglichen Kursschwankungen beunruhigen zu lassen.

Die "Nachhaltigkeit" des Anlageuniversums unterliegt meinen persönlichen Präferenzen und wird sich bewusst nicht immer in objektiven Kriterien (ESG) messen lassen.





Anmerkung: Der Veranlagungsgrad kann zwischen 0 % und 100 % liegen.











