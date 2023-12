Antizyklik und Dual-Momentum

Handelsidee: Die Umsetzung dieses Multi-Asset-Wikifolios erfolgt zur einen Hälfte aus einem antizyklischen Ansatz (Chancenmaximierung in Krisen) und zur anderen Hälfte aus einer Momentum- und Trendfolgestrategie (Verlustbegrenzung in Krisen). Geografie und Assetklassen: Die Umsetzung der globalen Strategie erfolgt durch den dynamischen Einsatz von breit diversifizierten ETFs mit den Schwerpunkten USA, Europa, Asien-Pazifik, Schwellenländer, Immobilien, Rohstoffe, Gold, TIPS, Unternehmensanleihen und Geldmarkt. Je nach Marktlage werden die Gewichtungen dynamisch angepasst. Handelskriterien: Antizyklische Strategie (50% des Portfolios): Im Normalmodus ist dieser Teil des Portfolios zu 70% im globalen Aktienmarkt investiert und zu 30% in kurzlaufenden Staatsanleihen. Im Krisenmodus 1 (Rücksetzer des Aktienmarkts um 20%) wird die Hälfte der kurzlaufenden Anleihen antizyklisch in den Aktienmarkt investiert. Im Krisenmodus 2 (Rücksetzer des Aktienmarkts um 40%) wird die verbleibende Hälfte der kurzlaufenden Anleihen in den Aktienmarkt investiert, so dass dieser Teil des Portfolios bis zu 100% in Aktien investiert sein kann. Dieses antizyklische Handeln ermöglicht die Chancenmaximierung in Krisen. Momentum- und Trendfolgestrategie (50% des Portfolios): Jeweils zum letzten Handelstag eines Monats wird festgestellt, welche Anlageklassen aus dem Anlageuniversum über der 200-Tage-Linie notieren (absolutes Momentum). Die Performance der jeweiligen ETFs wird dann über einem gemischten Zeitraum (1-, 3-, 9- und 12-Monatsperformance) miteinander verglichen (relatives Momentum). Die 5 ETFs mit der besten gewichteten Performance werden dann ausgewählt und in diesen Teil des Portfolios aufgenommen. Falls nicht 5 ETFs über der 200-Tage-Linie notieren, wird anteilig das Kapital im Geldmarktfonds geparkt. Dies ermöglicht eine trendbasierte Absicherung in Krisenzeiten. 1x jährlich wird ein Rebalancing zwischen den beiden Strategien durchgeführt.