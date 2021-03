Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und bin bereits seit über 10 Jahren an den Entwicklungen der Aktienmärkte interessiert und zwischenzeitlich nunmehr seit 5 Jahren selbst investiert. Inzwischen habe ich bereits eine ansehnliche Rendite erzielen können. Meine Strategie besteht darin große erfolgreiche Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung auszuwählen und in diese langfristig zu investieren. Das Ziel ist für mich der langfristige Vermögensaufbau, anstelle des schnellen Gewinns. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years