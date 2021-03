Trendfolge-Hebelinvestment

Trading Idea

Dieses Wikifolio soll in Unternehmen investieren, die seit vielen Jahren erfolgreich an der Börse sind und voraussichtlich auch in Zukunft sein werden. In diese Unternehmen soll langfristig neben Aktien auch in länger laufende Optionsscheine investiert werden. Es werden dabei Laufzeiten von bis zu 2 Jahren gewählt. Um das Risiko zu streuen, werden dabei sowohl in unterschiedliche Branchen, als auch in verschiedene Länder investiert. show more

