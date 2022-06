Roland Weis

Mit der Börse beschäftige ich mich schon sehr lange. Richtig in Aktien zu investieren und mich umfangreich einzulesen in Handelsstrategien, Risiko- und Money Management, Börsenpsychologie etc. habe ich mich seit Jahr 2007 und danach. Da ich mich nicht nur mit Geld- und Kapitalmärkten, sondern auch mit Entrepreneurship beschäftige, sind Investments in Growth-Aktien naheliegend. O´Neil schreibt in einem seiner Bücher, dass es immer innovative Entrepreneure geben wird, die ihr Unternehmen an die Börse bringen werden und in die es sich zu investieren lohnt. U. a. deshalb wirkt die CAN SLIM-Strategie von William O´Neil überzeugend. Ich selbst bin seit mehreren Jahren in der Entrepreneurship-Szene aktiv. Andere Ansätze wie die Relative Stärke nach Robert A. Levy, der Trend Signal Indikator (TSI) von James P. O´Shaughnessy oder der Gebert-Indikator sind mir allerdings ebenfalls nicht unbekannt. Ziel ist es natürlich, mir ein Zertifikat zu erarbeiten und Investore zu gewinnen. Ich habe den Begriff Aktienkampagne gewählt, weil in Deutschland renditestarke Aktien und aktienbasierte Investments selbst bei langen Anlagezeiträumen zu wenig Beachtung finden. wikifolio.com mit dem Partner Lang & Schwarz AG bieten mir hierfür u. a. die richtigen Komponenten. Als großer Vorteil sehe ich insbesondere die Transparenz bei den Wikifolios. Besuchen Sie mein XING-und Facebook-Profil. show more

