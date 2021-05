Andrea Jakoby

Ich kann auf mittlerweile über 38 Jahre Börsenerfahrung zurückblicken. Mit 16 Jahren habe ich damals bei einem großen Institut meine Bankausbildung absolviert. Schon damals habe ich mich hobbymäßig mit dem Thema Geldanlage und Wertpapiere beschäftigt. Während meiner Berufslaufbahn habe ich mein Fachwissen immer weiter vertieft und das Vermögen meiner gesamten Familie erfolgreich und gewinnbringend verwaltet. In meinen fast vier Jahrzehnten Börsentätigkeit habe ich gelernt, wie man aus der Kombination von einem durchschnittlichen Einkommen und einer langfristigen Anlage am Aktienmarkt ein überdurschnittlich hohes Vermögen aufbauen kann. Dafür ist vor allem ein langfristiger Zeithorizont und ein gutes Gespür für die Trends von Morgen nötig. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years