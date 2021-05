Disruptive Opportunities

Trading Idea

Das Wikifolio soll grundsätzlich in Unternehmen investieren, welche das Potenzial haben durch ihre vielversprechenden Technologien und Innovationen ihre Branche zu revolutionieren.

Es sollen mit Hilfe von Geschäftsmodell- und Fundamentanalysen Unternehmen mit überdurchschnittlich hohem Wachstumspotential identifiziert werden. Die Chartanalyse grundsätzlich dabei helfen günstige Einstiegszeitpunkte zu ermitteln.

Das Wikifolio verfolgt grundsätzlich einen mittel bis langfristigen Anlagehorizont und es soll grundsätzlich eine Buy and Hold-Strategie umgesetzt werden. Zusätzlich soll dem Wikifolio die Möglichkeit gegeben werden in kurzfristige Gewinnchancen einzusteigen.

Grundsätzlich soll dem Wifkifolio das gesamte Anlageuniversum offen stehen. Darunter fallen auch strukturierte bzw. teilweise gehebelte Produkte, die in schwierigen Marktphasen mit geringen Gewichtungen zur Absicherung des Portfolios genutzt werden können. Schwerpunktmäßig soll das Wikifolio vor allem in Einzelwerte (Aktien) investieren.

