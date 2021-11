Friedrich Held

Durch meinen Sohn, der um das Jahr 2000 eine Banklehre absolverierte und der von den durch die Dotcom-Blase total verrückten KollegInnen berichtete, wurde ich an die Börse gelockt. Dies machte mich neugierig und ich schloss mich einem Börsenclub an. Dort wurde ich relativ schnell Geschäftsführer und gestaltete die Vörträge bei den monatlichen Treffen. Dadurch, dass man gerade stehen muss für das Vorgetragene, kam ich nicht umhin, sehr genau zu recherchieren und Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden zu lernen. Nach 6 Jahren verließ ich den Börsenclub und führe seit diesem Zeitpunktan ein anders geartetes Treffen nach meinen Ideen regelmäßig durch. Vom üblichen anfänglichen starren Schielen auf spektakuläre Erträge arbeite ich heute nur noch mit qualitativ guten Quellen und bewährten Auswertungsmethoden. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years