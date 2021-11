Trading Idea

Investiert wird überwiegend in Aktien, mit Schwerpunkt USA.

Es werden stabile Langläufer mit sehr guter Marktposition vorgezeogen, daneben stehen aus dem Aktienuniversum mit System ausgefilterte weitere Werte.

Ergänzt können die Aktien duch ETFs, Zertifikate, Optionsscheine werden, die letzteren mit genügender Restlaufzeit und Omega nicht über 7. Hebelzertifikate werden maximal bis ca. 20% Anteil im Gesamtdepot aufgenommen. Dieser Anteil richtet sich auch nach der Stabilität der Situation an den Börsen.

Ich selbst werde immer in ganz ähnlicher Weise für mich selbst investieren.

Bei der Vorgehensweise wende ich ein von mir entwickeltes Kaufdrucksystem an, das aus 5 Indikatoren besteht, die bei Anstiegen, aber auch Kursrückgängen verschieden früh einsetzen, von der Vorwarnung bis zum "Nicht länger warten". Jede Aktie und jede Situation ist anders und kein einzelner Indikator kann diese Verschiedenartigkeiten gleich gut im Griffbehalten. So bleibt man immer flexibel in seinen Entscheidungen.







