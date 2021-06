Meine ersten Erfahrungen am Kapitalmarkt lassen sich auf das Jahr 2015 datieren. Seitdem bin ich sowohl privat als auch beruflich in diesem Bereich mit Leidenschaft engagiert. Mein Hauptaugenmerk liegt auf dem Aufbau eines diversifizierten Langfristportfolios, indem ich eine gute Mischung aus Blue Chips und potentiellen Gewinnern von Megatrends unserer Zeit anstrebe. Aufgrund meiner intrinsischen Motivation für das Thema Geldanlage im Allgemeinen und Aktien im Speziellen wende ich hierfür auch entsprechend viel Zeit auf. Gleichzeitig interessiere ich mich auch für Themen, die auf den ersten Blick erstmal wenig mit der Börse zu tun haben. Allgemeinwissen ist für mich ein hohes Gut. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years