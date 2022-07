Waermepumpen

Trading Idea

Wärmepumpen sind die umgedrehte Kühlschrankidee: aus Kalt mach Warm. Die deutsche Politik hatte Ende Juni 2022 zum sogenannten Wärmepumpengipfel geladen. Als Folge des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen Sanktionen gegen Energieträger aus Russland. Ziel der Politik ist es, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland im Bereich der Privathaushalte signifikant zu mindern. Die Wärmepumpentechnologie kann bei der Umsetzung dieses Vorhabens eine Schlüsselrolle spielen. Denn sie soll Öl- und Gasheizungen ersetzen. Bis 2030, so die Bundesregierung, sollen insgesamt sechs Millionen Wärmepumpen verbaut worden sein (inkl. eines Altbestands von rund einer Millionen Geräten). Der Kontext dieser Zahl gestaltet sich wie folgt: Es gibt in Deutschland rund 40 Millionen Haushalte, die sich auf rund 20 Millionen Wohngebäude verteilen. Und: im Jahr 2021 wurden lediglich 150.000 Pumpen verbaut. Bei konstanter Ausbaugeschwindigkeit über die kommenden neun Jahre (2022 bis 2030) stünden lediglich 1,35 Millionen installierte Wärmepumpen. Es ist also ein strukturelles Wachstum nötig. Auf EU-Ebene sind die Pläne noch ambitionierter: Das REPowerEU-Vorhaben der EU-Kommission sieht bis zum Jahr 2030 die zusätzliche Installation von 50 bis 60 Millionen Wärmepumpen vor. Auch in Übersee, insbesondere in den USA und auch im Reich der Mitte (China) soll den Wärmepumpen eine erhöhte Aufmerksamkeit zuteil werden. Hier ergibt sich eine Gelegenheit für Investoren, die dieses wikifolio dezidiert bespielen will. Entsprechend investiert dieses wikifolio in Unternehmen, die Wärmepumpen in ihrem Sortiment haben (Pure Plays sind rar). Der Anlagehorizont dieses wikifolios beträgt mindestens zehn Jahre. Long only, Investments ausschließlich in Einzeltitel.

This content is not available in the current language.

Master data Symbol WF00WP2022 Date created 07/04/2022 Index level - High watermark 100.0