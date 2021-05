Hartmut von Scheven

Diplom-Geograph, Kunstmaler und ausgebildeter Psychologischer Berater – Sie sehen, ich bin ein vielseitig interessierter Mensch… Seit frühesten Kindheitstagen bin ich ein regelrechter „Wissens-Junkie“ – ich beschäftige mich nahezu täglich mit aktuellen Erkenntnissen aus der naturwissenschaftlichen Forschung, mit innovativen Technologien, Futurologie (Zukunftsforschung), sowie aktuellen geopolitischen und sozioökonomischen Entwicklungen. „Risk comes from not knowing, what you’re doing.” (Warren Buffett) Mein breitaufgestelltes Allgemeinwissen in Kombination mit interdisziplinär verknüpftem Fach- und Spezialwissen war mir auch in meinen über 25 Jahren als Privatanleger an der Börse so manches Mal von großer Hilfe, um lukrative Investitionen zu tätigen. Mein Investitionsstil ist daher als „knowledge- & news-based“ zu bezeichnen, außerdem setze ich bei größeren Positionen auf eine umfangreiche Fundamentalanalyse. Mit meinem Schritt, selbst ein „wikifolio-Trader“ zu werden, möchte ich anderen Usern möglichst interessante Handels-Inspirationen liefern. Für Ihr Interesse an meinen Ideen & wikifolios möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. --- Disclaimer: Ich weise nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte darauf hin, dass ich selber Short- und/oder Long-Positionen in den Aktien und anderen Wertpapieren meiner veröffentlichten wikifolios halten kann. Meine wikifolios sowie hier geäußerten Kommentare und sonstigen Aussagen stellen niemals eine Anlageberatung oder eine konkrete Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich übernehme auch keine Gewähr für die inhaltliche Korrektheit der von mir auf dieser Plattform getätigten Aussagen. Für jegliche Konsequenzen und materiellen Verluste, die durch Verwendung meiner wikifolios und/oder sonstigen hier vorgestellten Handelsideen als Inspirationsquelle, sowie durch den Erwerb und/oder Verkauf darauf basierender handelbarer Wertpapiere/Zertifikate entstehen, übernehme ich keinerlei Verantwortung oder Haftung. Ich agiere und handle auf dieser Plattform als Privatperson. show more

