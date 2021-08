Trading Idea

KRYPTOWÄHRUNGEN – das GOLD der ZUKUNFT



Mit meinem wikifolio „KRYPTO mix of cryptocurrencies“ beabsichtige ich eine breite Teilhabe an der Performance diverser Kryptowährungen zu ermöglichen.



Um dieses Ziel umzusetzen, soll ausschließlich in ETFs und (so es sie zukünftig geben sollte) Fonds investiert werden, welche die Wertentwicklung der Cryptocurrency-Coins abbilden. Hebelprodukte werden dabei nicht gehandelt.



Es ist beabsichtigt, das Portfolio breit aufzustellen, um von der Wertentwicklung unterschiedlicher Coins & Tokens zu profitieren. Sobald neue börsengehandelte Produkte auf weitere Kryptowährungen auf den Markt kommen, sollen diese zeitnah ins wikifolio aufgenommen werden. Die einzelnen Positionen sollen innerhalb des Musterdepots eher langfristig gehalten werden – ihr individueller prozentualer Anteil am Gesamtportfolio soll aber kurzfristig aktiv angepasst werden, um eine möglichst optimale Gesamtwertentwicklung zu gewährleisten.



Da Krypto-Kurse für ihre hohe Volatilität bekannt sind, wird es unvermeidlich immer wieder signifikante Rücksetzer in den Kursverläufen geben – sind diese eher geringfügig und/oder absehbar kurzfristig, sollen sie einfach „ausgesessen“ werden. Kommt es zu größeren Crash-Ereignissen, kann in eine größere bis vollständige Cash-Position ausgewichen werden, um einen Maximalverlust zu verhindern. Alternativ können auch Short-ETPs auf einzelne Kryptowährungen (soweit es diese gibt – zum Start dieses wikifolios immerhin auf den Bitcoin) ins Musterdepot geholt werden, um auch aus länger anhaltend fallenden Krypto-Kursen das Beste zu machen.



Ich beabsichtige, die Kursentwicklung aller im Portfolio enthaltenen Positionen engmaschig zu überwachen, statistisch zu analysieren und im Zweifelsfall durch Stopp-Loss-Orders abzusichern.



-

Disclaimer:

Die auch für dieses wikifolio geltenden Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte und den Ausschluss jeglicher Haftung entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt auf meinem Trader-Profil. show more

