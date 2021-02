Markus Ruf

Mit über 30 Jahren Börsenerfahrung habe ich in mehreren Bullen- aber auch Bärenmärkten viel Lehrgeld bezahlt, dafür aber auch einen reichen Erfahrungsschatz angesammelt. Auch wenn ich alle Anfänger- und auch Fortgeschrittenen Fehler mehrfach gemacht habe, gehe ich täglich immer noch mit Respekt und Demut an den Markt heran. Wohl habe ich mittlerweile ein gutes Gespür für Chancen und Risiken entwickelt, das zu einem guten Risikocontrolling führt, doch gebe ich mich nicht der Illusion hin, die nächste falsche Entscheidung bliebe aus. 2018 war ein anspruchsvolles Börsenjahr mit vielen Herausforderungen und Risiken für die Weltwirtschaft,doch ist das niedrigere Kurslevel eine gute Ausgangslage für das nächste Jahr. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity