Compounder

Zusammen mit meinem Mann haben wir über 20 Jahre Anlageerfahrung und beschlossen, unser Wissen mit diesem Wikifolio zu teilen. Über 15 Jahre Anlageerfahrung in der Aktienanlage. Mein Fokus ist nicht auf ein Land oder eine Region beschränkt. Schwerpunkte liegen in den Bereichen Healthcare, Technology und Commodities. English: Between me and my husband we have over 20 years of investment experience and decided to share our knowledge using this wikifolio. Over 15 years of investing experience in stock investing. My focus is not limited to a country or region. Focus areas are in healthcare, technology and coommodities. show more

Awards of all wikifolios

Regular activity