aggressiveLogTermCompounder

Intention of this portfolio is long term compounding based on modern value investing principles Similar to my other funds here the basis of the investments are stocks of companies from the universe with following characteristics - Basic investments need increasing Revenues, increasing earnings and manageable debt - mix of large caps, small caps and micro caps - globally distributed in US, China, Europe and other EMs - Weighting adjusted to reflect current risk This fund differs from the other in the following aspects - Extremely concentrated, between 5-8 positions at the maximum - Growth comanies at resonable price is the focus - Due to the concentrated portfolio this fund will experience higher volatility ------------------------ In Deutsch ---------------------------------------- Die Absicht dieses Portfolios ist langfristiges Wachstum basierend auf den Prinzipien von modernen Prinzipien des Value-Investing. Ähnlich wie bei meinen anderen Fonds basiert die Grundlage der Investitionen auf Aktien von Unternehmen mit den folgenden Merkmalen: Die Grundinvestitionen müssen steigende Umsätze, steigende Gewinne und überschaubare Schulden aufweisen. Eine Mischung aus Large Caps, Small Caps und Micro Caps. Globale Verteilung in den USA, China, Europa und anderen Schwellenländern. Die Gewichtung wird angepasst, um das aktuelle Risiko widerzuspiegeln. Dieser Fonds unterscheidet sich von den anderen in folgenden Aspekten: Er ist extrem konzentriert, mit maximal 5-8 Positionen. Der Fokus liegt auf Wachstumsunternehmen zu angemessenen Preisen. Aufgrund des konzentrierten Portfolios wird dieser Fonds eine höhere Volatilität erleben