Meine ersten Aktien (Siemens) habe ich 1987 erworben. Seit 1993 bin ich in verschiedenen Investmenclubs tätig. Aktuell beschäftige ich einen Großteil meiner Zeit mit Swing- und Day-Trading, sowie Langfrist-Investment. Meine Anlagen erfolgen hauptsächlich in Europa und USA gehandelten Titeln (Aktien, ETF), sowie in Rohstoffen (Gold, Silber etc.) und Währungs-Paaren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years