DigitalTendies

Sehr geehrter Anleger. Mein Name ist Andreas, ich befinde mich in meinen Dreißigern und lebe in München. Hauptberuflich bin ich angestellter Manager im SAP-Beratungsumfeld. In diesem Bereich habe ich vor allen Dingen mit den Themenbereichen IaaS Cloud Offerings, Predictive Analytics, Big Data und Cyber Security zu tun. Zum Investieren bin ich zunächst durch die klassische Influencerszene gekommen. Wegweisend für meinen Werdegang zum Investor waren unter Anderem der Finanzrocker Daniel Korth, Kolja Barghoorn von Aktien mit Kopf und der Frugalist Oliver Noelting. Schon früh konnte ich mich selbs davon überzeugen, in Einzelaktien zu investieren. Ich persönlich halte ETFs für eine sinnvolle Anlageform für Investoren, die einen geringeren Risikoappetit haben, sich am Ende Ihrer Vermögensbildungsphase befinden oder welche wenig Zeit in die Recherche investieren wollen. Ich hingegen habe für mich früh festgestellt, dass ich auf Basis meiner beruflichen Tätigkeit im Consulting Zeit in die Recherche stecken möchte, um diese auch im Hauptberuf nutzen zu können. Ich habe in meinen Zwanzigerjahren bereits investiert, allerdings in mein Humankapital. Im Laufe der Jahre haben sich bei mir einige Qualifikationen angesammelt. Neben diversen SAP-Zertifizierungen bin ich bspw. zertifizierte(r) Fachkraft für Datenschutz, Ethical Hacker, PRINCE2 Practitioner, Scrum Master, ISO/IEC 27001 und 19011 Auditor, PMP, CISSP, COBIT5 Assessor, CISA, ISTQB Test Manager und Cisco-zertifizierter Netzwerktechniker. Danach startete ich zunächst mit einem breit diversifierten Aktienportfolio und einer growth-orientierten Buy & Hold Strategie. Ich diversifizierte also nach Branchen, Regionen, Landeswährungen, Volatilität, Zielgruppe und Kapitalisierungsvolumen und hatte unter Anderem REITs, Industrieunternehmen, Consumer Goods & Retail-Größen, Pharama und Medizintechnikunternehmen u. A. im Portfolio. Ich zeichnete mich schon in dieser Zeit als ein Investor mit "Diamantenhänden" aus. So habe ich alle meine Aktien etwa über den 2018 Crash und während der aktuellen COVID-Krise komplett gehalten. Denn ich war von den Unternehmen und den darunterliegenden Geschäftsmodellen damals schon überzeugt. Nach etwa zwei Jahren wagte ich einen Schwenk in meiner Anlagestrategie. Bei einer Metaanalyse meines Portfolios musste ich folgendes feststellen: - Unternehmen mit einem digitalen oder stark automatisierbarem Geschäftsmodell performten im Vergleich über alle Marktphasen hinweg überdurchschnittlich gut - Ich hatte ein Talent dafür entwickelt, jeden Monat dasjenige Unternehmen zu kaufen, welches meinem Empfinden nach unterbewertet war, und wurde für diese Auswahl meistens belohnt - Unternehmen, die ich zum IPO-Wert gekauft hatte, gingen zunächst runter und mussten diesen initialen Verlust häufig erst einholen - Aktien folgen langfristig ihrem inneren Wert, also dem Cashflow, welches das Unternehmen erzielt. Jedoch verpasst man viele Chancen wenn man darauf wartet, dass Unternehmen diesen überdurchschnittlichen Cashflow generieren. Man fährt häufig besser, wenn man einen Educated Guess über den erzielbaren Cashflow aufstellt und hierbei gesunde Wachstumszahlen im einstelligen Bereich zugrunde legt. - Meine langfristige Buy & Hold Strategie war zwar wertvoll, jedoch hätte ich Gewinne in Tranchen mitnehmen sollen, um meine Gewinne zu maximieren. - Kurzfristige negative Entwicklungen hatten auf das langfristige Geschäftsmodell meiner ausgewählten Unternehmen kaum Einfluss. Ich investierte also nun in Einzelaktien, die entweder noch nicht lange auf dem Markt waren oder deren zukünftiger Erfolg noch nicht entsprechend eingepreist war. Hierbei war mir persönlich wichtig, dass das Geschäftsmodell über einen zeitlichen Horizont langfristig (20 Jahre und mehr) Sinn macht und die Unternehmen entweder als Thought Leader gelten, durch Intellectual Property, finanzielle Stärk oder Patente einen entsprechenden Burggraben gewinnen konnten, oder mit ihrem Geschäftsmodell bereits eine kritische Nutzermasse und eine damit einhergehende Reputation aufgebaut hatten. Mir war außerdem wichtig, dass das Unternehmensmodell automatisierbar, auf eine große Nutzerbasis anwendbar und durch Automatisierung und Digitaliserung skalierbar ist. Mit dieser Strategie erziele ich privat nun schon seit längerem überdurchschnittliche Renditen. Dabei sei darauf hingewiesen, dass aufgrund der geringeren Diversifikation dies ein Portfolio für Anleger mit erhöhtem Risikoappetit ist, welche jedoch weiterhin in Qualitätsunternehmen investieren wollen. Was Sie von diesem Wikifolio erwarten können: - Eine Investition ausschließlich in Aktien. Optionen und Futures sind trotz unserer offensiven Anlagestrategie nicht willkommen, da der Timingfaktor zu bedeutend ist. Wir sind an langfristigem Wachstum interessiert - Begründung jeder einzelnen Investmententscheidung inklusive Beurteilung der aktuellen Bewertung, erwartetes Kursziel und Planung des Beginns - Investment auf Basis von Marktanalysen und Unternehmenskennzahlen und nicht auf Basis von Bauchgefühl oder Emotionen - kein Investment in "schöne Webseiten mit einer guten Idee". Trotz unserer Ausrichtung auf digitalisierte Unternehmensmodelle werden Sie von mir aktuell kein Investment in Aktien wie beispielsweise $NKLA oder $SPCE erleben. Wir investieren in diesem Wikifolio nur in Praktiker & Umsetzer, die bereits konkrete Produkte und Dienstleistungen anbieten und erste Markterfolge erzielen. Jedoch müssen diese Unternehmen noch keine Gewinne einfahren. Wichtig ist eine solide Unternehmensvision, ein stabiles Geschäftsmodell, Abgrenzungsfaktoren gegenüber den Konkurrenten sowie nachvollziehbare Investmententscheidungen. Was Sie von diesem Wikifolio nicht erwarten sollten: - Breit gestreutes Portfolio - Investition in Unternehmen mit hohem Anlagevermögen (uns interessiert nicht die Masse eines Unternehmens, sondern der Cashflow) - Investment in Optionen, Hebelprodukte, Fonds und ETFs - Einen hohen Anteil an Investments im Euroraum - Investment in langetablierte Unternehmen (auch wenn diese durchaus im Portfolio Platz finden können) - Panische Verkäufe bei fallenden Kursen - Investment in Unternehmen mit geringem Beta. - KGV-basiertes Investieren (Aufstrebende Unternehmen im Digitalumfeld haben entweder noch kein KGV oder reinvestieren ihre Gewinne) - Investment in Dividendenausschütter - Investment in antizyklische Unternehmen - Krisensicheres Investment - eine Anlageberatung für Ihr privates Portfolio - ein Portfolio mit häufiger Umschichtung der ausgewählten Aktien show more

Experience in securities trading Risk class 1: 0 to 1 year Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 0 to 1 year Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years