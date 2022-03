Ich beschäftige mich seit ungefähr 8 Jahren aktiv mit der Geldanlage. Ich habe keine Ausbildung im Bereich Finanzen und mir das Wissen selbst über die Jahre angeeignet. Obwohl ich kein professioneller Anleger bin könnte ich in meinem privaten Portfolio ganz respektable Gewinne erzielen. Die Performance meines privaten Portfolios für 2021 liegt bei ungefähr 270%. Meine grundlegende Einstellung zu den Märkten ist stark zyklenorientiert und mittelfristig daher eher bearish für "den breiten equities markt". Daher wird versucht antizyklisch, in "harte" assets zu investieren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years