Commodity and crypto

Trading Idea

Das Wikifolio soll hauptsächlich in Rohstoffe bzw. Rohstoff Aktien und Kryptowährungen investieren. Die Auswahl bzw der Einstieg erfolgt anhand diverser fundamentalen Kennzahlen und technischer Indikatoren. In Ausnahmefällen können Derivate als hedge verwendet werden. Das Wikifolio sieht vor aggressiv in vereinzelten Sektoren zu investieren und hat daher die höchste Risikoklasse. show more

