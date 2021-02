Das Börsenfieber hat mich bereits in jungen Jahren gepackt und seitdem nicht mehr losgelassen. Nach dem Studium einschlägiger Literatur und diverser Klassiker ging’s vor mittlerweile 23 Jahren direkt los mit dem ersten eigenen Depot. Meine ersten Gehversuche hab ich 1998 unternommen, mitten in der damals aufstrebenden Euphorie des Neuen Marktes. Nach anfänglich erstaunlicher Performance kam die Gier, wodurch ich erstmals schmerzhaft erfahren durfte, welche Auswirkungen der direkte Kapitaleinsatz in hochspekulativen Investmentbereichen mit sich bringt. An diversen Folgeerfahrungen und Rücksetzern gereift, bestimmen seitdem ein über allem stehendes gesundes Risikomanagement, sowie eine breit angelegte Diversifikation mein Handeln. Neben unterhaltsamen Schmökern jedmöglicher Themenliteratur verwende ich ca. eine Stunde täglich zur Einschätzung des aktuellen Marktgeschehens und erfreue mich immer wieder aufˋs Neue am volatilen Ablauf der für mich unterhaltsamsten und spannendsten Art des Kapitalinvestments. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years