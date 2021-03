Ich bin seit vielen Jahren sehr erfolgreich an der Börse und bin ein absoluter Aktienfreak. Ich gehe sehr verantwortungsbewusst mit fremden Gelder an, aber scheue das Risiko nicht. Ich bin ein großer Verfechter von China Aktien und bin absolut überzeugt, dass ich große Renditen erzielen werde. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years