China-Aktien Tenbagger

Trading Idea

Dieses Wikifolio sucht unterbewertete China-Aktien, weche das Potential haben sich in möglichst kurzer Zeit zu vervielfachen. Dabei liegt das Augenmerk auf qualitativ hochwertige Aktien, welche nicht allzu klein sind, damit das Insolvenzrisiko begrenzt ist.



China-Aktien haben den Vorteil, dass sie durch die Regierung geschützt werden und es auf dem chinesischen Markt noch ein ordentliches Wachtum gibt.



Dieses Wikifolio ist für riskantere Anleger geeignet, welche ihr Geld nicht in langweilige Aktien investieren möchten, sondern in potentielle Verzehnfacher (Tenbagger). show more

This content is not available in the current language.