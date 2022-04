Dirty Money

Trading Idea

Seit einigen Jahren gibt es einen Trend im Anlagebereich: soziales, faires und klimafreundliches Investieren, oftmals mit speziellen Anlageprodukten. (ETFs oder Fonds)

Diese Anlagevehikel investieren vermehrt (meistens aber nicht ausschliesslich) in Unternehmen, welche gewisse (mehr oder weniger objektive) Kriterien zu den genannten Punkten erfüllen. Diese Kriterien werden oft unter den Kürzeln ESG oder SRI zusammengefasst.



Dies ist sicherlich ein wünschenswerter Trend, wenn hier auch derzeit von der Finanzbranche noch einiges an Greenwashing betrieben wird.



Eine relativ logische Folge dieser Entwicklung ist jedoch die Folgende:

So lange die Nachfrage nach ESG und SRI Produkten steigt bzw. die Anleger allgemein bei der Aktienauswahl auf die genannten Kriterien achten, entsteht dauerhaft ein Verkaufsdruck auf Unternehmen, welche schlecht in den ESG-Ratings abschneiden. ("Dirty" Companies)

Daraus entsteht natürlich für Anleger eine Chance, da "saubere" Aktien tendenziell zu teuer gehandelt werden und "dreckige" Aktien zu billig.



Dieses wikifolio wird versuchen, diese Marktineffizienz zu nutzen und daher nur in Unternehmen investieren, welche in den verschiedenen Ratings schwach abschneiden bzw. allgemein von der Anlegerschaft als kritisch / unerwünscht angesehen werden. show more

This content is not available in the current language.