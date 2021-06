Ich bin Vollzeit berufstätig und kann daher nicht täglich mehrere Stunden in das Management meiner wikifolios investieren. Dies ist aber auch nicht nötig, da ich keinen Intraday-Handel vornehme und allgemein nur sehr reduzierten Wert auf Timing lege. Allgemein halte ich nichts davon in meinen wikifolios viel Cash zu halten, dies können meine Anleger privat genauso gut ohne Gebühren tun. Somit werde ich auch bei (gefühlt) hohen Börsenständen investiert bleiben, wenn auch möglicherweise in defensiveren Titeln. Meinerseits erfolgt keine direkte oder indirekte Anlagenberatung. Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Es kann vorkommen, dass ich selbst in meinen eigenen wikifolios sowie in einzelnen in den wikifolios enthaltenen Werten direkt oder indirekt investiert bin. show more

