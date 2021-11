Nach vielen Jahren an der Börse habe ich einige Sachen ausprobiert. Darunter sind Value Investing, Trading nach News, Daytrading usw. Dabei habe ich mit vielen Derivaten wie Optionen, Zertifikaten... gehandelt. Letzendlich bin ich bei der Trendfolge stehen geblieben, da ich mit dieser Strategie bisher die besten Renditen erzielt habe. show more

