Hedged M-Trading

Trading Idea

Zur Entscheidungsfindung wird ausschließlich Chartanalyse verwendet. Dabei sollen alle Long Positionen so gut wie möglich mit Short Zertifikaten oder Optionsscheinen abgesichert werden. Es ist möglich, dass in diesem Wikifolio manchmal Werte geshortet werden, die gut erscheinen und Werte gekauft werden, die schlecht erscheinen. Dies sollte jeder bedenken, der überlegt hier Geld reinzustecken.

Im Wikifolio sollen immer mehr als 10 verschiedene Positionen offen sein.

Ich möchte versuchen jede Position bei maximal 10% zu halten.

Bei der Haltedauer möchte ich mich überhaupt nicht festlegen.

Der Fokus wird vorerst auf den USA und Deutschland liegen aber dies kann sich in Zukunft auch ändern.

Bei der Auswahl der Short-Zertifikate/Optionsscheinen wird vor allem darauf geachtet keine Open-End Produkte zu kaufen. Warum? Die Gebührenstruktur der Open-End Produkte ist meiner Meinung nach zu undurchsichtig.

Hauptziel dieses Wikifolio ist es nicht den Markt zu schlagen, sondern in jeder Marktsituation eine positive Rendite zu erwirtschaften.

Es ist möglich, dass dieses Wikifolio mit den Zertifikaten gehebelt wird. Ich möchte es mit dem Hebel jedoch auch nicht übertreiben. Ich vermute, dass der Hebel sich etwa bei 1.5 bewegen wird.

show more

This content is not available in the current language.