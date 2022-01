Rene Söllinger

Ich bin seit mittlerweile 5 Jahren sowohl als langfristiger Investor als auch als mittelfristiger Trader aktiv. Ich beschäftige mich gerne und intensiv mit dem Markt und versuche immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Natürlich habe ich mich bereits intensiv mit der gängigen Lektüre angefangen bei Marc Minervini, über William J. O'Neil bis hin zu Jesse Livermore auseinandergesetzt. Über die Jahre habe ich nun mehrere Depots ( ETF's, Dividendentitel, Growth und Kryptowährungen) angelegt und habe mich hierbei an den Techniken er o.g. Anlegern orientiert und damit sehr gute Ergebnisse erzielt. Nun habe ich ein eigenes Aktienauswahlsystem entwickelt, welches sich an den Prinzipen von Susan Levermann und dem High-Growth-Investing orientiert und dessen Schnittstellen vereint. Dieses System möchte ich nun hier in Form eines Portfolios auch anderen Anlegern zugänglich machen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years