Levermann-High Growth Investing

Trading Idea

Mein Portfolio wurde anhand eines eigen entwickelten Systems, welches sich an den Prinzipen von Susan Levermann und dem High-Growth-Investing orientiert. Ich beziehe also sowohl Kriterien wie Kursmomentum, EBIT-Marge, EK-Quote, KGV und weiteren fundamentalen Kennzahlen, welche qualitativ hochwertige aber dennoch "günstige" Aktien herausfiltert, als auch Kriterien wie Umsatzwachstum, Rule of 40, Gross-Margin und PEG, welche darauf abzielen wachstumsstarke und zukunftsorientierte Werte zu ermitteln. Für alle Kriterien, sowohl bei der Anwendung der Prinzipien von Levermann als auch HGI werden Punkte für die entsprechenden Kennzahlen vergeben. Letztendlich müssen in beiden Kategorien Mindestpunktzahlen erreicht werden um die beleuchtete Aktie in Betracht zu ziehen. Nun suche ich die Schnittmenge der Aktien, welche in beiden Kategorien am besten abschneiden und wiederum die Mindeststandards meines Systems erfüllen und nur diese nehme ich in mein Portfolio auf.



