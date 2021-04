Ich verfüge über eine kaufmännische Ausbildung und stehe nun kurz vor dem Abschluss meines betriebswirtschaftlichen Studiums. Mein ersten Aktien kaufte ich mit 18 Jahren. Die Begeisterung für die Börse entwickelte sich aber schon bereits als kleines Kind. In den Nachrichten beobachtete ich damals gespannt die Kursentwicklungen des DAX. Während meiner Studienzeit war ich als Werkstudent und Bachelorand bei einem weltweit führenden Halbleiterunternehmen beschäftigt und lernte die betrieblichen Prozesse eines Tech-Konzerns kennen. Seit nun sieben Jahren investiere ich in Unternehmen und informiere mich heute fast täglich über das aktuelle Marktgeschehen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years