Technology Trend Team

Das Wikifolio strebt einen langfristigen Anlagehorizont an. Es sollen schwerpunktmäßig Technologiewerte aus den USA gehandelt werden. Die im Wikifolio enthaltenen Aktien könnten vom globalen digitalen Wandel profitieren. Zudem sollen die Unternehmen grundsätzlich für die weiteren Megatrends wie z.B. AI, IoT und VR/AR aussichtsreich positioniert sein.



Um in diesen Index aufgenommen zu werden, sollte das Unternehmen über viele Jahre und Jahrzehnte eine starke Marktstellung aufgebaut haben.



Das Wikifolio wird aktiv geführt und strebt grundsätzlich eine breite Diversifizierung an. In unruhigen Börsenzeiten wird gegeben falls versucht, mit einem Short Zertifikat entgegenzuwirken.



Die geplante Haltedauer der Wertpapiere liegt bei mehreren Jahren. Bei fundamentalen Veränderungen im Unternehmen oder Wettbewerb können auch frühere Verkäufe erfolgen.

