Hallo ich bin Falluu, seit ca. 2 Jahren bin ich an der Börse tätig und sammle fleißig Erfahrungen und lerne stetig hinzu. Mit meinen Wikifolios will ich euch an meinem Weg teilhaben lassen. Ich beschäftige mich regelmäßig mit neuen Anlagemöglichkeiten und stelle meine Wikifolios je nach Strategie entsprechend regelmäßig neu auf. Meine Auswahl der Aktien treffe ich anhand fundamentaler Daten und visiere mittel- bis langfristige Investitionen an. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 1 to 3 years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years