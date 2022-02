Diplomingenieur mit späteren MBA-Abschluss in General Management. Langjährige Managementerfahrung in einem globalen Pharmazeutisch-Chemischen Unternehmen. Langjährige Erfahrungen mit börsengehandelten Aktien. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years