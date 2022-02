Way to Circular Economy

Trading Idea

Ziel der 'Circular Economy' (Kreislaufwirtschaft) ist es, alle bei der Produktion und Distribution von Gütern eingesetzen Materialien nach deren Gebrauch und Außerbetriebnahme wieder und wieder in neuen Produkten zu verwenden ohne das im Idealzustand Abfall irgendeiner Art dabei anfällt.



In diesem Wikifolio sollen hauptsächlich börsennötierte Aktiengesellschaften gebündelt werden, die intelligente und innovative Konzepte für die Müllvermeidung, das Sammeln von Müll und die Müllverwertung umsetzen bzw. planen dies in naher Zukunft zu tun und dadurch auch relevante Umsatz- und Ergebnissteigerungen erreichen wollen.



Insbesondere auch Firmen, die an Konzepten zur (chemisch-/physikalischen oder biologischen) Zersetzung von Abfällen arbeiten, um daraus z.B. neue Rohstoffe für die Kunststoffproduktion herzustellen, können berücksichtigt werden.



Die Ausrichtung des Portfolios ist mittel- bis langfristig. Dividendenzahlungen können anfallen, sind aber nicht im Fokus.

