LoneWolfWikifolio

Trading Idea

Ich investiere in unterbewertete Unternehmen, die mir auf mittel- bis langfristige Sicht erlauben, den Markt zu schlagen. Das Wikifolio wird stark fokussiert sein (1-15 Unternehmen), da ich konträres Handeln sowie Fokussierung (Anti-Diversifizierung) auf die besten Ideen für unerlässlich halte, um eine bessere Performance als der Markt zu erzielen. Durch die Fokussierung und mein antizyklisches Verhalten kann es zu starken Schwankungen und zeitweiser "Underperformance" des Wikifolios kommen.



Gehandelt werden sollen alle Unternehmensgrößen und alle Sektoren.

Hierbei wird hauptsächlich direkt in Aktien investiert, wobei es hin und wieder auch zur Nutzung von Derivaten oder ETFs kommen kann, falls sich dort Chancen ergeben sollten.



Unterbewertete Unternehmen sollen ausschließlich nach fundamentalen Bewertungsmaßstäben ausgewählt werden. Hierbei suche ich zusätzlich nach einem Katalysator für die Freisetzung des Unternehmenswerts.



Die Haltedauer der Unternehmensbeteiligungen beträgt in der Regel 1-3 Jahre. Ich halte meine Unternehmen allerdings nicht an einem festen Zeitraum orientiert, sondern vielmehr an deren fundamentaler Bewertung und den Handlungen des Managements.



Die Entscheidungsfindung findet allein aufgrund der mir verfügbaren Informationen statt. Meine Quellen sind öffentliche Dokumente und Präsentationen der Unternehmen. show more

