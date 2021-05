Ich setzte mich seit meinem 12.Lebensjahr mit Derivaten auseinander. Ich habe schon früh eine Leidenschaft und ein reges Interesse am Finanzmarkt entwickelt, weswegen ich mich mit Fundamentalanalyse, Chartanalyse, Short selling, Cfd Trading uvm. auseinandergesetzt und meine Erfahrungen gemacht habe. Ebenfalls studiere ich Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt und bin Mitglied bei einer sozialen Studentenorganisation. Eigentlich sehe ich es nicht so sinvoll an zu sagen, was ich alles erreicht habe,wo ich überall in Kontakt mit dem Kapitalmarkt kam etc. ,denn es gibt viele, die viel mehr erreicht haben, schon länger am traden sind und mehr Erfahrung gesammelt haben und, auch wenn ich bisher erfolgreich war, erfolgreicher sind als ich.Was mich wirklich am zutreffensten charakterisiert ist meine Leidenschaft, und das ich mich stetig mit der Börse auseinandersetzen. Ich habe eine Begeisterung für das Thema, die sich schon zeigte als ich, als Jugendlicher 12459 Aktien durchgeschaut habe.Eine Begeisterung, die sich darin zeigt, dass ich in den letzten Jahren Aktienranglisten bis tief in die Nacht aufgestellt habe,Bücher zu verschiedensten Anlagethemen gelesen habe und für Freunde und Bekannte Aktien, die sie interessierten,analysierte. Das Zitat von Warren Buffet :"Other guys read Playboy. I read annual reports" könnte auch sehr gut auf mich zutreffen. Ich hoffe dieser kurze Einblick über mich war Aufschlussreich. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years