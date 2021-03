Matthias Voß

In den letzten 40 Jahren habe ich mehrere Zyklen an den Finanzmärkten erlebt: Crash 1987, 1997, Baisse 3/2000 bis 3/2003 - war voll gehedged am 11.9.2001 - hatte keine Bestände 2007/8, beeindruckend waren die Bull-Phasen nach den Reagonomics in den 1980er Jahren, in der New Economy 1999 bis März 2000, und seit dem extrem billigen Geld der EZB nach 2011. Jetzt bin ich im Vorruhestand und habe einige vielsprechende Aktieninvestments gefunden, die ich als Mikroinvestments in einem Einzel-Wikifolio bündeln will. Die regelmäßige Optimierung der Aktienanlagen und Portfolioanpassung je nach Börsenphase (z.B. Branchenrotation oder Wendepunkte) ist steuerlich in einem Wikifolio optimal. Ich habe grundsätzlich den Riecher für Turnarounds und im Jahr 2018 sehr vorsichtig agiert; der DAX ist von 12.917 zunächst auf 13.600 im jan. 2018 gestiegen und fiel bis 10.500 Ende Dez. 2018. Angesichts des deutlichen Rückgangs einiger Einzelwerte ist es an der Zeit, günstige Aktien mit Potential zu suchen. Die nächsten Jahre werden sehr unruhig an den Finanzmärkten werden, was große Risiken/Chancen beinhaltet. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser von u.g. Beitrag kann Short- und/oder Long-Positionen in der/den behandelte(n) Aktie(n) / Zertifikat(en) halten. Ich übernehme keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung meiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Ich weise außerdem daraufhin, dass ich jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Ich übernehme keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen mich, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Ich agiere und handle in Wikifolio als Privatperson. Bei Fragen entweder in Twitter (@FoxSrMuc) oder über Wikifoliomenü Handelsidee (links) zum Traderprofil (links mittig) klicken und zu den "verknüpfte Profile" (ganz unten rechts) Wallstreet:online (foxsr). www.infomuc.wixsite.com/aufdemdachderwelt show more

Awards of all wikifolios

Good communicator Regular activity