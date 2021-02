Meine langjährige Erfahrung aus der IT fließt seit 3 Jahren in den Handel von Wertpapieren. Die Digitalisierung ist erst am Anfang. Sehr viele Branchen steigen langsam auf den Zug auf. Manche haben den Zug verpasst und machen Platz für neue Pioniere. Meine Investments basieren auf meine Erfahrung als ITler und haben einen Anlagahorizont von mindestens 3 Jahren. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 1 to 3 years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 1 to 3 years Risk class 4: 1 to 3 years Risk class 5: 1 to 3 years