Halb IT Global

Die Halbleiterindustrie wird immer wichtiger. Ob in Smartphones, Rechenzentren, vernetzten Alltagsgegenständen oder Flugzeugen: Mikrochips sind allgegenwärtig. Immer mehr Unternehmen legen Fokus auf das Design und Herstellung der Mikrochips. So etwa hat sich Apple von Intel getrennt, um den Fokus auf eigene Mikrochips zu legen.



In diesem Portfolio werden langfristige Investments in Unternehmen getätigt, welche in der gesamten Wertschöpfungskette von Halbleitern involviert sind. show more

