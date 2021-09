Felix Schenk

Hauptberuflicher Trader. Mein Werdegang: Einige Jahre arbeitete ich in der Finanzberatung (spezialisiert auf aktive Fonds und Hedgefonds ) und Immobilienfinanzierung. Aufgrund der Expertise, die ich dort erworben habe bin ich in den aktiven Aktien Handel gekommen. Durch meine Beziehungen, die ich zu Fondsmanagern in der Zeit der Finanzberatung aufbaute, hatte ich die Möglichkeit von den Profis zu lernen. Seit acht Jahren arbeite ich nun als hauptberuflicher Trader. Meine Intension beim Wikifolio Projekt ist, dass JEDER die Möglichkeit bekommen soll, die Performance eines hauptberuflichen Traders zu haben. Das ist mein Beitrag für die Allgemeinheit. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years