Breakout-Trading by Goldschenk

Maximaler Gewinn bei moderatem Risiko.



Seit acht Jahren arbeite ich als hauptberuflicher Trader. Meine Intension beim Wikifolio Projekt ist, dass JEDER die Möglichkeit bekommen soll, die Performance eines hauptberuflichen Traders zu haben. Das ist mein Beitrag für die Allgemeinheit.



Gehandelt werden Breakouts, basierend auf steigendem Handelsvolumen, spezielle Chartformationen und langfristige Trendfolge.



Fassen wir zusammen was für meine Trade-Ideen grundlegend ist:



Gewinn und Risikoverhältnis eines Trades muss mit meinem Risikomanagement übereinstimmen. Dies sollte die Grundlage eines jeden Traders bzw. Investors sein, der langfristig profitabel sein will.



Die Charttechnik ist bei meinen Trades das Fundament. Es gibt hunderte möglicher Charttechnischer Indikatoren. In meiner langjährigen Kariere als Trader nutze ich die aus meiner Sicht und auf meine Strategien am besten abgestimmten Indikatoren.



Trendfolge: Erkenne ich einen langfristigen Trend, werden dort gestaffelt kleine Positionen gekauft. KLEIN: um eine möglichst hohe Flexibilität des Investors zu gewährleisten.













