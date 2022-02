Marc Klinger

Ich bin seit 2008 in der Finanzbranche tätig. Ich war viele Jahre in verschiedenen Positionen bei der State Street Bank beschäftigt und arbeite derzeit im Portfolio Finance Bereich eines Finanzinstituts. Bisherige Trading Erfolge konnte ich nur für mich und die Familie erzielen und möchte nun meine Ideen und Strategien gerne teilen. Ich bin nahezu täglich mit der Börse beschäftigt bzw. sondiere die Marktlage und versuche Chancen zu erkennen. Bei einem guten Chance/Risiko Verhältnis schlage ich gerne und auch mit Fokus d. h. mit hohen Beträgen zu. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years