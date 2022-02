Two up on Wall Street

Trading Idea

Für das Portfolio werden die Handelsideen von Peter Lynch auf die heutige Zeit übergeleitet. Es dreht sich im Portfolio hauptsächlich um fast grower (ca. 50% des Gesamtportfolios). Des Weiteren wird das Portfolio ausgestattet mit Stalwarts, Turnarounds, Value plays und slow grower. Eben genau der Logik von Peter Lynch folgend. Haltedauer wird abhängig sein von der Bewertung. Als Quellen nutze ich hauptsächlich Quartalsreporte, Jahresabschlüsse und auch Ideen aus dem Social Media Bereich. Gehandelt werden deutsche Aktien sowie auch internationale Aktien. Vorwiegend liegt der Fokus auf US Werten sowie europäischen Werten. Ein kleiner Teil in ETFs (max. 10%) kann in gewissen Marktphasen ebenfalls mit einfließen. show more

