Hartmut Weber

Über mich: Ich beschäftige mich beinahe täglich mit Wirtschaft und Börse, und das seit über 35 Jahren. In dieser Zeit habe ich Höhen und Tiefen erlebt und einiges an Strategien getestet. Viele Jahre habe ich "spekuliert" und kaum etwas dabei verdient. Durch diese Erfahrungen habe ich mich vom Spekulanten zum Investor entwickelt :-) Mein wikifolio "Immobilien Deutschland" ist aus diesen Erfahrungen entstanden, es soll solide und sicher in Immobilienwerte investieren. Zum Start habe ich einen Vortrag in YouTube eingestellt. Aber dass die Geldschwemme der Notenbanken so extrem sein wir, damit habe ich damals auch noch nicht gerechnet. Seit November 2020 betreue ich mein (nicht-publiziertes) Solar-wikifolio wieder. Allerdings neu ausgerichtet auf "Gewinnmaximierung". Und die von mir erzielte Wertsteigerung war seither überdurchschnittlich! :-) Daraufhin habe ich im April 2021 wikifolio "Hardrock Gewinnmaximierung 2" gestartet. Ziel ist ein Wertzuwachs von mind. 30% pro Jahr. Aber Achtung: Die Gewinnmaximierungs-wikifolios haben nicht mehr viel mit "sicher investieren" zu tun. Ich nutze Hebelprodukte, daher sind auch größere Rückschläge nicht auszuschließen! Aufgrund meiner Erfahrungen arbeite ich aber meist nur mit relativ geringen Hebeln, man muss ja Totalverluste nicht provozieren... ;-) "Let's rock it" :-) ---------------------------------------------------------------------------------------- Das Handout zum Vortrag "Immobilien Deutschland" auf YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=FSK95zOHaj8 ----------------------------------------------------------------------------------------