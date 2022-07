Jan-Henrik Axmann

Ich habe im Dezember 2018 angefangen mich mit Aktien, ETF, Fonds und Investments zu beschäftigen. Ich habe dazu die klassischen Bücher von Peter Lynch bis Dividenden Adel und Rich Dad Poor Dad gelesen und meine ersten Trades getätigt. Ab Mitte 2019 ging es dann richtig los, Analysen, Sparpläne usw. Boom. Corona Absturz, das erste zittern. Zweifeln ob die Strategie die richtige ist. Einfach durch halten, geht schon wieder nach ob, sagte ich mir. US Wahlen...naja nicht mehr so wild. 21/22 geiles Jahr, gute Performance. Zack und; Krieg und Inflation. Und trotzdem liegt mein Depot "nur" bei -5% Die guten Jahre kommen noch. Und auf diese Reise und mit gewinnbringender und fester entschlossener Strategie möchte ich euch mit nehmen. show more

Experience in securities trading Risk class 1: 3 or more years Risk class 2: 3 or more years Risk class 3: 3 or more years Risk class 4: 3 or more years Risk class 5: 3 or more years