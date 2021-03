Seit meiner Ausbildung zum Finanzassistenten bei einer Sparkasse, sind Kapitalmärkte ein fester Bestandteil meines Lebens. Mir wurde das quasi in die Wiege gelegt, denn mein Vater ist (mittlerweile war) Vorstand einer Dachfondsgesellschaft. Meine Ausbildung und mein Wirtschaftsingeniuerswesen Studium bieten mir geben mir gute Grundlagen um Unternehmen aus verschiedensten Branchen zu verstehen und zu analysieren. Meine Strategie ist eine Mischung aus Value und Growth Investing. Grob gesagt suche ich Unternehmen die nach dem Value Prinzip unterbewertet sind und zudem großes Growth Potential haben. Die Hauptsächlichen Analyse-Tools die ich für Aktien benutze sind: Bilanzen, Insiderpositionen, Positionen von Institutionellen Anlegern und GoogleTrends. Hinweis nach §34b WpHG zur Begründung möglicher Interessenskonflikte: Der Verfasser/Trader kann Positionen in den behandelten Aktien halten. Der Trader übernimmt keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung seiner Informationen entstehen. Die hier genannten Instrumente stellen keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Der Trader weist daraufhin, dass er jederzeit Positionen in den jeweiligen Werten halten und auch jederzeit wieder auflösen kann. Eine Haftung für entstandene Vermögensverluste ist ausgeschlossen. show more

